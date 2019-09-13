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معارض روسي: الشرطة تداهم مكاتبي في أنحاء البلاد

عرب وعالم

أليكسي نافالني
أليكسي نافالني

المصريون ووكالات

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قال المعارض والناشط الروسي أليكسي نافالني، الخميس، إن جميع مكاتبه المنتشرة في أنحاء البلاد، تعرضت للتفتيش من قِبل الشرطة.
وأضاف نافالني مؤسس صندوق مكافحة الفساد، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أن الشرطة أجرت تفتيشا لمنازل مؤيديه أيضا.
وأوضح: "الشرطة الروسية فتّشت 41 مكتبا تابعا لمؤسسة صندوق مكافحة الفساد، وداهمت منازل أكثر من 200 مؤيد للمؤسسة".
من جانبه، قال المتحدث باسم نافالني، إن "جميع الأشخاص الذين تمت مداهمة منازلهم، يخضعون للتحقيق بتهمة تبييض أموال".
وأواخر أغسطس/آب الماضي، أطلقت السلطات الروسية، سراح نافالني، بعد 30 يوما في السجن. -

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