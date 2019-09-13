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"عكاشة":لو مسمعتوش كلامي هنروح في مصيبة

الحياة السياسية

توفيق عكاشة
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المخابرات

الحياة

توفيق عكاشة


وصف الإعلامي توفيق عكاشة، جهاز المخابرات بشبكة أعصاب الدولة، قائلا :" إذا تم ضرب جهاز المخابرات يكون بمثابة ضرب للدولة بأكملها، ولهذا تعتبر كل أجهزة المخابرات في العالم أجهزة مركبة.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، بأن أحد أفرع جهاز المخابرات المصرية وهو جهاز مباحث أمن الدولة تم ضربه خلال أحداث ثورة يناير 2011، مشددا على أن مؤسسات الدولة تعد خط أحمر لا يجب الاقتراب منها.

وحذر من تعرض البلاد لحالة من الشائعات والفتن، معقبا: "خلوا بالكم من بلادكم عشان خاطر ربنا، ومتصدقوش أي كلام، والفتنة أشد من القتل.

وتابع، "أنا راجل دولجي، ومتعصب تعصب أعمى، ومنحار إنحياز كامل في تأيدي للقوات المسلحة، والشرطة، لو أركان الدولة وقعت هنروح في مصيبة ، اسمعوا كلامي "، مشددا على أن القوات المسلحة والشرطة تمثل قواعد حاملة لعرش الدولة، وحصن أمان لها.

وأردف و، "إحنا بنام دلوقتي في بيوتنا والأبواب مفتوحة لشعورنا بالأمن في وقت من الأوقات كنا بنام في العربيات عشان خايفين تتسرق".

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