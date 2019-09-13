» ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

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مال وأعمال

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متابعات- الدويني فولي

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شهد متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة، في سوق المال، ارتفاعا، بقيمة 3 جنيهات تقريبا، وسجل سعر الذهب عيار 24، اليوم، نحو 793.93 جنيها، مقابل 790.50، أمس الخميس.

أسعار الذهب اليوم الجمعة
بينما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 694.70 جنيه، مقابل 691.70 جنيه أمس.


فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 595.45 جنيه، مقابل 592.88 أمس.


وكانت أسعار الذهب، شهدت عدة تراجعات على مدار أيام الأسبوع الماضي، تجاوزت قيمتها 20 جنيها.

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