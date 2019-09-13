نتنياهو: حرب جديدة على غزة في هذا التوقيت

13 سبتمبر 2019 - 12:55 م

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب قد تشن حربا جديدة على قطاع غزة في الأيام القليلة المقبلة، قبل انتخابات الكنيست التي ستجري في البلاد في 17 سبتمبر.





وذكر نتنياهو صباح اليوم الجمعة، لدى عودته من روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين: "عملية في غزة قد تبدأ في أي لحظة، بما في ذلك الأيام الأربعة المتبقية على الانتخابات. موعد الانتخابات ليس عاملا (في اتخاذ قرار شن الحرب)".





وجاء ذلك بعد يوم من تصريح نتنياهو، بأن حربا جديدة من أجل الإطاحة بحكم حركة "حماس" على القطاع تبدو الخيار الوحيد لدى إسرائيل.