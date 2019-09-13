» وزير الدفاع يعود لمصر بعد زيارة قبرص

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قبرص

وزير دفاع

عاد لارض الوطن

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع السيد سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصى على صعيد التعاون العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصى، ونقل الفريق أول محمد زكى خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد الرئيس القبرصى خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذى وصلت إليه علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

وقام الفريق أول محمد زكى بزيارة مقر البرلمان القبرصى، والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذى رحب بزيارة وزير الدفاع المصرى والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التى تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة نظرًا لما تمثله مصر من أهمية إستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.

كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصى بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية شاهدوا خلالها عدد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي والتى أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.

وفى ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكى عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص ولاسيما فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة.

من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصى بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.


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