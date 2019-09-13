الكويت.. مصرع مصري سقط في "خلاطة أسمنت"

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وكالات - الدويني فولي

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 لقي مواطن مصري يعمل في دولة الكويت، مصرعه، إثر سقوطه في خلاطة للأسمنت، في مصنع بمنطقة الصليبية التابعة لمحافظة الجهراء، وفقا لما نشرته صحيفة "الرأي" الكويتية.

وتلقت عمليات الإدارة العامة للإطفاء، بلاغا، يفيد بسقوط العامل، فتحرك رجال مركز الإنقاذ الفني، واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاطة الذي يصل طولها إلى 6 أمتار تقريبا، بعد فصل التيار الكهربائي عنها.


وأفاد مصدر أمني، بأنه تبيّن أن العامل مصري الجنسية، وتم تسليم الجثة إلى رجال الأدلة الجنائية، وأحيلت إلى الطب الشرعي، وسُجّلت قضية بخصوص الواقعة في مخفر منطقة الصليبية، وجارٍ الوقوف على ملابسات سقوطه.

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