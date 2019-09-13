مؤثر.. قصة حب من الطفولة.. توفيا بعد زواجهما بـ 5 دقائق

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عبد القادر وحيد- متابعات

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حادث

الطفولة

قصة حب

انقلب حلمهما رأسا على عقب، بعد مرور دقائق قليلة على الاحتفال بمراسم زواجهما.

كان العروسان هارلي مورغان وريانون بوردو قد اعتقدا أنهما على مشارف بدء حياة سعيدة، حيث انتهت قصة حب دامت سنوات طويلة بزواج لم يستمر لأكثر من 5 دقائق.

وفي التفاصيل التي ذكرها تقرير لموقع CNN أن الشابين الأميركيين توفيا في يوم زفافهما بعد تعرضهما لحادث بسيارتهما.

وبحسب التقرير فإن علاقة عاطفية جمعت الشابين منذ طفولتهما وأنها استمرت إلى أن قررا الارتباط بالزواج، لكن بعد زفافهما بدقائق قليلة، لقي العروسان حتفهما بطريقة مروعة.

وكانا قد قررا بعد إتمام مراسم الزفاف الانتقال إلى إحدى المحاكم للقيام بالإجراءات التي تمنح العروس اسم عائلة العريس.

وكانت والدة هارلي تواكبهما بسيارتها وبعد دقائق قليلة أصاب عطل أحد دواليب سيارة العروسين ما سبب انقلابها مرات عدة قبل سقوطها في حفرة.

وبحسب التحريات والفحوصات فقد أشارت إلى أنهما توفيا على الفور وتبين أن الحادثة نتجت عن عطل في السيارة.


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