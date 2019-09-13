» الجيش الإماراتي يعلن مقتل 5 من جنوده

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قتل 6 جنود إمارتيين نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات، بحسب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الجمعة.

ولم توضح القيادة العامة للقوات المسلحة، في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، المقصود بـ"أرض العمليات". وجدير بالذكر أن القوات الإماراتية تشارك ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

وأفاد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن القتلى هم: النقيب سعيد أحمد راشد المنصوري، والوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي.

وأضاف البيان أن "القيادة العامة للقوات المسلحة تتقدم بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهداء، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان".


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