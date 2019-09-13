في عيدها القومي وزير الأوقاف يفتتح 24 مسجدًا بالشرقية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن عمارة المساجد الحقيقية، سواء كانت مبنى أو معنى لدراسة العلم في مقدمة علامات الإيمان، حيث قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مؤكداً على أن هناك أمانة وضعت في أعناقنا وهى أن نجعل المعني لا يقل شيء عن المبنى بالعلم وقراءة القرآن والدعوة إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف وزير الأوقاف أنه جار توزيع 1105 أطنان لحوم على 105 ملايين أسرة مستحقة خصص منها لمحافظة الشرقية 40 طنا تم توزيع الدفعة الثالثة منها وقدرها 4 أطنان ليصل إجمالي ما تم توزيعه بالمحافظة 12 طنا على أن يتم توزيع 28 طنا المتبقية بالتنسيق بين الأوقاف والمحافظة والتضامن الاجتماعي بهدف الوصول إلى الأسر المستحقة فعليا وقطع الطريق على تلك الجماعات التي كانت تستغل هذه المواسم واحتياجات المواطن البسيط احتياجاً خاطئاً.

وأكد وزير الأوقاف حرصه الشديد في الفترة الأخيرة على مرافقة فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، والدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث، لزيارة المحافظات التي تحتفل بعيدها القومي، بالإضافة إلى قافلة شاملة مشتركة من علماء الأزهر والأوقاف لنؤكد أن المؤسسة الدينية تعمل على قلب رجل واحد تراعي الدين والإخوة تأكيداً لكلام رئيس الجمهورية عندما، قال في خطابه عام 2014 أن مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة عسكرياً وداخلياً ودعوياً مقدماً الشكر لجميع القيادات الأمنية لجهودها المبذولة في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية، أنه في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي تم افتتاح عدد 24 مسجدا بتكلفة تتخطى 112 مليون جنيه ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، وذلك بالجهود الذاتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيزهم وفرشهم أمام المصلين من أبناء المحافظة.