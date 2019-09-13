«كلوب» يتحدث عن أمر هام بشأن «صلاح» و«مانى»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الكبيرة بحصول ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، على قسط كبير من الراحة، خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

ولم تشهد فترة التوقف الأخيرة استدعاء صلاح وماني للمشاركة دوليًا رفقة مصر والسنغال، خاصة مع عدم خوض المنتخبين لأية مباريات، هذا الشهر، ضمن أجنذة الفيفا.

ويستعد ليفربول، بالوقت الراهن، لمواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المباراة المُقرر وأن يشهدها ملعب "أنفيلد"، مساء غدٍ السبت، برسم منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدوره، قال كلوب في تصريحات صحفية، جاء بها خلال المؤتمر التقديمي للمباراة، وأبرزها الموقع الرسمي لليفربول، عبر شبكة "الانترنت" العنكبوتية "كان الأمر مثاليا للأولاد الذين لم يذهبوا (لخوض المباريات الدولية)، وهكذا كانت الأمور"

وأضاف "دائما ما يكون ذلك التحدي، أنا سعيد حقا للاعبين الذين تم استدعاؤهم لمنتخباتهم الوطنية، هذا جميل حقا، هذا شرف كبير وكل هذه الأمور، لكنني قلت ذلك 1000 مرة، إذا ما رأيت اللاعبين الذين لم يضطروا للخروج هذه المرة، لأسباب مختلفة، فإن كل شيء يمضي مختلفا".

واختتم "بالنسبة للآخرين، فإن الأمر يصبح صعبا حقا، دائما ما يكون لديهم مباراتين اثنتين. نحن نتحدث بشأن فترة التوقف الدولي، لكن سيكون أمامهم أسبوع جديد، سيخوضون خلاله مباراتين، الأمر الذي لا يُعد سهلا على المدى الطويل. نحن لا نستطيع تغيير ذلك، ولذلك فإننا لم نفكر كثيرا حول ذلك".

يُذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، وذلك بعد انقضاء أربعة أسابيع من عمر المسابقة.

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