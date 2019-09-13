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بث مباشر.. مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية.
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