الكشف عن خدعة «نتنياهو» بشأن اغتيال «إسماعيل هنية»

13 سبتمبر 2019 - 05:17 م

كشف وزير الدفاع السابق فى دولة الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، عن خدعة تعرض لها من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وقال وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن «نتنياهو» خدعه ومنع اغتيال «هنية».

وأضاف ليبرمان في مقابلة أجرتها معه القناة 12 العبرية اليوم الجمعة، أن نتنياهو وحزب الليكود وقعا اتفاقا معه كان أحد بنوده إسقاط حكم حماس في غزة، و"لكن نتنياهو فعل كل شيء من أجل تجنب هذه العملية.

وزعم ليبرمان أن نتنياهو منح الحصانة لقادة حماس رغم استمرارهم في تسليح أنفسهم وإنتاج الصواريخ، وقال: قبل أسبوعين قتلت فتاة إسرائيلية بالقرب من دوليب، وبعد ساعة خرج قادة حماس ورحبوا بهذه العملية، إنهم ليسوا خائفين لأن نتنياهو منحهم الحصانة.

وحول تهديدات نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة وإسقاط حكم حماس، قال ليبرمان إن هذه الوعود سمعناها من نتنياهو في وقت مبكر من عام 2009، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ.

ووصف ليبرمان زيارة نتنياهو لروسيا والتي قام بها أمس الخميس، بأنها زيارة انتخابية وغير أمنية وغير سياسية، وتأتي في إطار الدعاية الانتخابية فقط.