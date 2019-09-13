«الشامي» يقود هجوم الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي

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أعلن الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل الدراويش في مباراة اليوم، الجمعة، أمام أهلي بني غازي الليبي، ضمن منافسات جولة الذهاب من دور الـ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وجاء تشكيل الدراويش على النحو التالي:

حارس مرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد، باهر المحمدي، محمد مجدي، أسامة إبراهيم.

خط الوسط: أحمد مدبولي، محمود دونجا، محمد بيومي، عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: محمد الشامي، وجيه عبدالحكيم.


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