» إصابة 55 فلسطينيًا فى قمع الاحتلال لمسيرات العودة

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غزة

الاحتلال

جيش الاحتلال

مسيرات العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 55 فلسطينيًا، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال على مسيرات العودة، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكرت الوزارة أن 29 من الجرحى، أُصيبوا بالرصاص الحي، فيما لم توضح طبيعة بقية الإصابات.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

ومنذ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.


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