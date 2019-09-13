  • الجمعة 13 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:56 م
بحث متقدم
أرشيف

الذهب يواصل ارتفاعه.. ونصائح بعدم الشراء

ارشيفية

«بن سلمان» يوجه رسائل هامة وعاجلة بشان النفط

ترامب

بعد إجراءات عزله.. محكمة أمريكية توجه ضربة قوية لـ«ترامب»

أرشيف

نزف 5 ساعات.. طبيب يتسبب في وفاة رضيع بعد طهارته

الاهلى والزمالك

رسميًا.. موعد وملعب مباراة كأس السوبر

ارشيفية

إصابة 55 فلسطينيًا فى قمع الاحتلال لمسيرات العودة

البشير

"الجنائية الدولية" تستعد للمطالبة بتسليم «البشير»

الطالب المتوفي أحمد مجدي

عالقًا بين الصخور.. العثور على جثمان طالب طب المنصورة

صلاح ومانى

«كلوب» يتحدث عن أمر هام بشأن «صلاح» و«مانى»

مومن زكريا

مؤمن زكريا يكشف مفاجأة عن علاقة الأهلي بمرضه

«بن سلمان» يوجه رسائل هامة وعاجلة بشان النفط

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد

#

السعودية.. إعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه

#

بن سلمان وبن زايد يردان على حملات التشويه بهذا البيان

#

البشير يفجر مفاجأة جديدة عن أموال «بن سلمان» و«بن زايد»

السعودية

النفط

البترول

اوبك

وجه الأمير عبد العزيز بن سلمان، رسائل قوية خلال في اجتماع «أوبك» المغلق في الإمارات.

ونجح «بن سلمان» في أول مهمة خاصة بوزارته الجديدة، وهي تحقيق أول خفض لإنتاج النفط في اجتماع المنظمة الأخير في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، بعد 4 أيام فقط من توليه منصبه.

وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن الأبرز ليس النجاح، بل أن ذلك الأمر مر بصورة سلسة غير مسبوقة، خاصة وأن تلك الأزمة دوما تسبب في خلافات وجدال واسع النطاق داخل اجتماعات أوبك.

رسائل قوية

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة ما دار في اجتماع أوبك المغلق، وكيف تعامل الأمير عبد العزيز بن سلمان مع نظرائه من وزراء النفط في الخليج والعالم.

وذكرت المصادر: «قال الأمير عبد العزيز، أولا وقبل كل شيء إنه حريص على إعادة بناء أواصر الثقة مع الدول المجاورة المنتجة للنفط، وهي الكويت والإمارات وسلطنة عمان، وأيضا مع غيرها من الدول الأعضاء في أوبك».

ووفقا لثلاثة مصادر جرت إحاطتهم علما بالمناقشات، فإنه من المتوقع أن يتعامل الأمير، وهو مسؤول مخضرم في قطاع النفط مع المسائل التي تخص أوبك بنهج مختلف عن سلفه خالد الفالح.

وقالت الوكالة إن سياسة ابن سلمان الجديدة، يبدو أنها أتت ثمارها، بعد ساعات قليلة من انتهاء اجتماع "أوبك".

وقالت إنه بعد اجتماع أوبك كان هناك اجتماع للجنة المشتركة لمراقبة السوق، المعروفة باسم "لجنة المراقبة الوزارية المشتركة"، والتي انضم إليها وزيرا النفط في العراق ونيجيريا، عضوي المنظمة اللذين يزيد إنتاجهما عن المتفق عليه.

وبمجرد جلوسهما على منضدة الاجتماع، تمكن الأمير عبد العزيز من إقناعهما بالتعهد على خفض سريع للإنتاج.

قدرة دبلوماسية

وقال مصدران إنه نتيجة لهذا التحرك من الدولتين، قد ينخفض إنتاج أوبك أكثر بمقدار 400 ألف برميل يوميا تقريبا، أو ما يعادل 0.4% من الإمدادات العالمية، للمساهمة في دعم أسعار النفط في وقت تتصاعد فيه المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وقال الأمير وهو يدعو الوزيرين العراقي والنيجيري لشرح خطواتهما المقبلة: "العمل في إطار من الوحدة يبعث برسائل قوية للسوق ويمنحها ثقة أكبر".

ونقلت مصادر أخرى أن ابن الملك سلمان والأخ غير الشقيق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قوله خلال اجتماع مع وزراء النفط الخليجيين ومسؤولين بارزين في أوب": «نشدد على أهمية التزام جميع الدول، سواء كانت كبيرة أم صغيرة».

وقالت رويترز إن الأمير عبد العزيز يعرف في قطاع النفط، بأنه مفاوض دبلوماسي من الدرجة الأولى، وله خبرة طويلة في إبرام اتفاقات أوبك، لكنه يميل أيضا إلى الاحتفاظ بأوراقه طي الكتمان.

وتم تعيين الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة خلال الأيام الماضية، ضمن عدة أوامر ملكية، تختص في مجملها بمجال الطاقة والصناعة السعودية، وتولى حقيبة النفط خمسة وزراء منذ عام 1960 لم يكن أحد منهم من أفراد الأسرة الحاكمة.

الأمير عبد العزيز (البالغ من العمر 59 عاما) هو شقيق للأمراء؛ فهد، وأحمد، وسلطان، وفيصل، والأخ غير الشقيق لكل من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والأمير خالد، نائب وزير الدفاع السعودي، والأمير تركي، والأمير نايف، والأمير بندر، والأمير راكان.

وقبل تعيينه وزيرا للطاقة كان الأمير عبد العزيز مساعدا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004 - 2015)، ووكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995 - 2004)، ومستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987 - 1995).

كما كان له دورا في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة "أوبك" في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يهزم الأوليمبي.. والأهلي يستعيد الانتصارات أمام الأهرام
» لرفضها الزواج.. عروس تهرب قبل الزفاف بساعات
» الإسماعيلى يهزم أهلي بني غازي برباعية
» إصابة 55 فلسطينيًا فى قمع الاحتلال لمسيرات العودة
» بالفيديو.. ظهور أمير الكويت بعد تماثله للشفاء
» رسالة مؤثرة من الأهلي لـ«مؤمن زكريا»
» فيديو مروع.. هندي يقتل مسلمًا بفأس ويتوعد المقاومين
» «ميتشو»: لا نشعر بأي ضغوط قبل مواجهة جينيراسيون
» «الخطيب» يطمئن «هاتفيًا» على بعثة الأهلي
» إصابة الرئيس التونسي الأسبق بمرض خطير
» آرسنال يعلن عن غياب نجمه لمدة شهرين

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية