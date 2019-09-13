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مرشح للرئاسة التونسية يؤيد عودة «بن علي» للبلاد

عرب وعالم

زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي

وكالات

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كشف المرشح فى الانتخابات الرئاسية التونسية يوسف الشاهد، رئيس الوزراء الحالي، عن عدم ممانعته عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (83 عامًا) إلى البلاد.

وكان «بن علي» قد هرب من تونس في 14 يناير عام 2011 إثر ثورة شعبية.

تصريحات الشاهد، جاءت خلال ظهوره على فضائية "حنبعل" التونسية للحديث عن برنامجه الرئاسي، مؤكدًا أنه يؤيد عودة بن علي في حال تأكُد الأنباء عن تدهور حالته الصحية.

وقال الشاهد: "نعم لعودته، لأنها حالة إنسانية وفي الإنعاش... ليست مشكلة إذا أراد أن يعود ويدفن فيها، ربي يشفيه".

وذكر الشاهد أنه ليس لديه علم عن حدوث اتصالات بين بن علي ومسؤولين في الدولة من أجل العودة، على الرُغم من قوله إنه سمع من قبل عن مرض الرئيس الأسبق.

كانت تقارير صحفية، نسبت إلى منير بن صالحة محامي بن علي، قوله إنه نُقل إلى مستشفى في السعودية إثر تعرضه لأزمة صحية.

وصدرت أحكام قضائية تونسية ضد بن علي بعد إدانته في اتهامات بالتعذيب والقتل والفساد المالي.

يأتي هذا قبيل إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة في تونس، الأحد المُقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 يوليو الماضي.


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