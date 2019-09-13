"فتنة النجومية".. فنانة شهيرة تكشف كواليس تمثيلها

قالت الفنانة نورهان، إنها كادت أن تتعرض لفتنة النجومية بعد تقديمها دور “سميرة” في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، بطولة الفنان الراحل نور الشريف.

وأضافت نورهان، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، على قناة "صدى البلد": "أبواب الدنيا اتفتحت لي، وسفريات خارج مصر، وبرامج من كل القنوات، وعرض علي أدوار كثيرة، وحسيت إن حياتي تتسرق مني”، لافتة إلى أن حياة النجومية بعد المسلسل، أثرت على دراستها الجامعية".

وأوضحت، أن الفنان الراحل نور الشريف، كان قد اختارها للمشاركة من خلال دورها في مسلسل بعنوان "حضرة المحترم"، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ.



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