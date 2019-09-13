الأهلي يعلن غياب «أزارو» عن مواجهة كانو سبورت

13 سبتمبر 2019 - 08:37 م

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، غياب وليد أزارو، مهاجم الفريق عن مباراة كانو سبورت الغيني غدًا السبت، بعدما خضع لفحص طبي قبل بداية المران التي أثبت عدم جاهزيته بشكل كامل لخوض مباراة الغد

وأوضح خالد محمود، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق فضل عدم المجازفة باللاعب الذي لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل خصوصًا أن الفريق امامه مباراة مهمة عقب 4 أيام أمام الزمالك ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.

ويعاني وليد أزارو من إصابة بجزع في الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب مالابو بغينيا الاستوائية.