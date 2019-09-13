ملايين الإندونيسيين يؤدون صلاة الاستسقاء لإطفاء الحرائق

13 سبتمبر 2019 - 08:41 م

أدى المئات من الإندونيسيين صلاة الاستسقاء، اليوم الجمعة، على أمل هطول الأمطار لتطفئ النيران التي أتت على الغابات وغطى دخانها مساحات واسعة من البلاد.

وصلى نحو ألف شخص من سكان مدينة بيكانبارو طلبا لسقوط المطر، مرتدين ملابس بيضاء وأقنعة واقية من الدخان في حقل مفتوح يغطيه دخان الحرائق.

وغطى الدخان الكثيف مدينة بيكانبارو، العاصمة الإقليمية لسومطرة، ما جعل لون السماء داكنا هناك حتى خلال ساعات النهار، في منطقة بات سكانها يخشون فيها على حالتهم الصحية.

وتنتشر في جزيرتي سومطرة وبورنيو في إندونيسيا ممارسات إشعال حرائق بشكل متعمد، لتحويل الغابات الى أراض صالحة للزراعة والرعي، حيث يكافح رجال الإطفاء هناك بمساعدة المروحيات على مدار الساعة ويعملون في الغابات المتفحمة لمنع انتشار النيران.

وامتد الدخان السام الناتج من حرائق إندونيسيا إلى ماليزيا متسببا بجدل دبلوماسي بين البلدين، كما أنذرت سنغافورة السكان بضرورة تخفيف نشاطاتهم خارج منازلهم.

وأعلنت إندونيسيا الجمعة أنها أغلقت عشرات المزارع التي تنتشر فيها الحرائق المتسببة بالدخان السام، وحذرت أصحابها، بما في ذلك الشركات التي تتخذ من ماليزيا وسنغافورة مقرا لها، بأنهم قد يواجهون تهما جنائية في حال أظهر التحقيق أدلة على إحداث حرائق بشكل متعمد.