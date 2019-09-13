بشرى برلمانية سارة للشباب المتعثر عن سداد القروض

13 سبتمبر 2019 - 09:14 م

سعيًا للحفاظ على مستقبلهم وأسرهم، ولكى لا يتعرضون للحبس، طالب أعضاء بمجلس النواب، بإسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين فى سداد أصل القروض.

فى البداية، أعلن خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، عن انتهائه من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين فى سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس الذى سينطلق فى شهر أكتوبر المقبل.

وقال أبو طالب، فى بيان له: «تُعد البطالة واحدة من المشكلات التى تؤرق مصر قيادة وشعبًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها قطاع عريض من الشباب وانسداد فرص الأمل أمامهم، لاسيما أن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها».

وتابع عضو مجلس النواب: «لا شك يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى عناية خاصة بشباب مصر ويسعى جاهدًا إلى تقديم كل الدعم لهم ولم يتأخر لحظة فى أى قرار أو إجراء يصب فى صالح الشباب الذى يعول عليه كثيرًا فى بناء مستقبل مصر».

وأشار إلى ما قامت به الحكومة الألمانية مؤخرًا من إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخضع لشروط ومعايير محددة ضمانًا لحق الدولة وقطع الطريق أمام المتحايلين.

وأكمل: «لدينا تجربة فى عندما قام البنك المركزى مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين فى قطاع السياحة حفاظًا على مستقبلهم».

توحيد موسى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، قال إن الدولة تسعى دائمًا إلى الوقوف بجوار الشباب، كما تحاول توفير كافة السبل التى تساعدهم على نجاح مشروعاتهم.

وفى تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أضاف «موسى»، أنه يؤيد مثل هذه الخطوات التى تهدف إلى مساعدة الشباب، غير أنه نوه بأن هناك نظامًا موجود بالفعل من أجل هذه الغرض النبيل، بحسب وصفه.

عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أشار إلى أن الشاب الذى يدفع القرض كاملًا يتم إسقاط الفوائد عنه بالكامل وفقًا للنظام المعمول به حاليًا، مشيرًا إلى أن يسدد جزء من القرض الأصلى يتم إسقاط جزء من فوائده.

واختتم «موسى»، حديثه قائلًا: «نحن مع أى خطوة جادة لمساعدة الشباب، ودائمًا من نسعى لذلك، خاصة أنهم أمل أى أمة وبناة المستقبل».

بينما، قال عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات له، إن فوائد القروض على الشباب المتعثرين فى سداد أصل القروض تخضع لإجراءات معينة بين صاحب القرض والبنك، ينتج عنها تحمل أعباء مالية معينة، نتيجة نظام سداد معين يتم تحديده.

وأكد أن القانون المقترح من النائب خالد أبو طالب، سيتم إحالته فورًا لدراسته والنظر فيه بما يتناسب مع إمكانيات الدولة، وبما يفيد شباب المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار وإعداد تقرير بشأنه.

وأشار، إلى أن ما قام به البنك المركزى مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين فى قطاع السياحة، كان لأسباب معينة اقتنعت بها الدولة وتم بحثها.

من جانبه، قال محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعثر بعض الشباب فى سداد القروض البنكية يرجع إلى عدم وجود آلية حقيقية تضمن نجاح المشروعات الصغيرة، أو تغطى النافق منها، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على شركات تأمين تتكفل بهذه المشروعات الصغيرة، وهذه الشركات تسمى بشركات ضمان مخاطر الائتمان.

وأضاف «بدراوي» فى تصريحات له، أنه «تقدم بهذا المقترح وسيعيد تقديمه مرة أخرى فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان؛ حتى نعوض النسبة الضائعة من القروض، وبالتالى لا يواجه الشاب عقبات التعثر والسجن، فى حالة فشل مشروعه الصغير وضياع أحلامه المعتمدة على هذا القرض».

وأردف أن «نسبة فشل المشروعات الصغيرة نسبة ضئيلة، فى حدود 5 فى المائة، وبالتالى يمكن تعويضها بسهولة فى حالة تبنى فكرة شركات ضمان مخاطر الائتمان، والتى تغطى بالقسط التأمينى أى تعثر يمكن أن يواجه الشاب الصغير، فيتم تدارك هذه المشكلة دون انتظار تفاقمها».