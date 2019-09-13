» ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في لقائي

13 سبتمبر 2019 - 10:40 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن القيادة الإيرانية ترغب في لقائه وإجراء مفاوضات مباشرة معه.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، للصحفيين من أمام البيت الأبيض، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف ترامب، أن "إيران تسعى لإجراء ترتيبات من أجل عقد لقاء قمة بيني وبين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".

وتابع "يمكنني أن أخبركم أن إيران تريد مثل هذا الاجتماع"، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير رجحت أن يجري ترامب وروحاني لقاءً ثنائيا خلال الاجتماع المرتقب للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الجانب الإيراني استبعد هذا الاحتمال، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية على طهران.

وفي ختام قمة مجموعة "G7" بفرنسا، في 26 أغسطس/ آب الماضي، أعرب ترامب، تعليقا على مقترح من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني.

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب، إقالة مستشار بلاده للأمن القومي جون بولتون، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه طهران، في خطوة رحبت بها الأخيرة وقالت إنها تدل على فشل سياسة ممارسة الضغط الأقصى.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، معتبرة أنه غير كاف لكبح طموحات طهران، وفرضت عليها عقوبات جديدة مشددة.

ودفع ذلك طهران، بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، إلى تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.