عمرو أديب يفتح النار على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

13 سبتمبر 2019 - 11:10 م

شدد الإعلامي عمرو أديب، على أن من اخترع "الشتيمة الأبيحة" هم جماعة الإخوان، مؤكدًا أنه يتعرض لهجوم من محمد علي ووائل غنيم بعد حديثه عنهما قائلا: "أنا عارف أني هتشتم بأبويا وأمي، وهيقولوا نجوى فؤاد هى اللي رضعتني، وكأن دي حاجة عيب"، متابعًا ساخرًا: "مهو ده كلام الناس المحترمين.. بس أنا مستنيهم".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، يوم الجمعة: "أنا ممكن اطلع من البرنامج، وأعملهم قناة على اليوتيوب، وأرد عليهم بطريقتهم.. وألبس قميص وافتحع لسرتي، وأجيب علبة سجائر مارليبورو، وأتكلم زيهم مهو أنا من مناطق شعبية.. وكأن مثلا المناطق الشعبية دي حاجة وحشة".



ووجه عمرو أديب رسالة إلى محمد علي: "غير بقا يا محمد عايزين قصص جديدة عشان بقيت ممل.. وخلي بالك هيدولك موضوعين جداد تتكلم فيهم.. ومش قادر أقولك ربنا معاك".

