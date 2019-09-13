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عمرو أديب

رسائل نارية من "أديب" للمقاول الهارب محمد علي

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هذا ما قاله "أديب" عن المقاول الهارب محمد علي

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الاعلامي عمرو اديب على ما ادعاه المقاول الهارب محمد علي عن تعاملاته المالية مع القوات المسلحة والهيئة الهندسية، واصفًا إياه بـ "التافه"، وأنه أصبح مملا، ولا يأتي بجديد، ومدة قصيرة ولن يجد ما يقدمه.
واستبعد  "أديب" خلال برنامج  "الحكاية " المذاع على قناة mbc مصر اليوم ، الجمعة  أن يكون محمد علي مؤامرة، وأن جماعة من دفعوه للظهور، قائلا: "محمد علي أتفه من أنه يكون إخوانا".
ونوه بأن القوات المسلحة مثل "الضرس القوي الكل عايز يلخلخه"، متوقعا ظهور الدكتور محمد البرادعي قريبًا في موضوع جديد، مضيفا أن بعد الدور الذي قام به الجيش المصري في ثورة 2011 أصبح هدف أعدئنا إثارة البلبلة حوله، والتشكيك فيه.
ووجه رسالة إلى محمد علي، مؤكدًا له أن مصر عنيدة وقوية، ولن تسقط، أو تهتز، مضيفا: "هتفضل عايش تبص وراك، وكل مصري هيشوفك هيتف على وشك"، منوها بأن ما فعله محمد علي وسيلة للهروب من مديونياته، وينصب نفسه بطل مغوار، منوها بأن حدوث انحراف في أي مؤسسة أمر وارد، ولكن الأهم أن نصلح الخطأ، ويكون هناك مراقبة.


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