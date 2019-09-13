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"عكاشة": جماعة الإخوان لجأت لهذا الأمر الخطير بين الموظفين

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي توفيق عكاشة، إن الشارع المصري شاهد حالة من الانقسام بسبب مخططات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.
وأضاف "عكاشة" خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة ، اليوم الجمعة  أنه كان هناك خطة لنشر الفوضى وجماعة إخوان الشياطين كانوا يعملون بنظام الخلايا العنقودية.
وتابع: "الخلايا العنقودية كانت أهم أداة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى، وانتشرت الخلايا العنقودية بين الموظفين في عدد من الوزارات لنشر الفوضى وضرب الاقتصاد المصري".
وشدد توفيق عكاشة، على أننا شهدنا حالة من الترهل ونشر الشائعات بكثرة وكل ما شهدناه خلال تلك الفترة كانت من ضمن حروب الجيل الرابع.


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