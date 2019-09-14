» مها أبو عوف: موقف بلا تفسير حدث لي يوم وفاة عزت أبو عوف

14 سبتمبر 2019 - 07:16 ص

كشفت الفنانة مها أبو عوف عن موقف غريب حدث لها يوم وفاة شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف .



وقالت "مها" في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" : "كنت وقت مرض عزت في السعودية ، وكل شوية كنت بتصل بيهم أتفاجيء إن حالته تدهورت".



وأضافت: "فجأة وأنا في غرفتي شوفت الستارة بتاعت الأوضة بتاعتي بتقع فجأة بدون سبب وقتها اتصلوا بيا بعدين وقالولي عزت مات".



وتابعت: "أحد الأصدقاء ساعدني إني أحجز في الطيارة ونزلت لحقت الجنازة الحمدلله".



