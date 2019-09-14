عكاشة يسخر من " محمد علي" و " غنيم" : بقيت بلوظة

14 سبتمبر 2019 - 08:36 ص



علق الإعلامي توفيق عكاشة، على الوعود الانتخابية لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو لشعبه حول الضفة الغربية قائلا: "تقضي تماما على اتفاقية أوسلو التي تمت تحت الرعاية الدولية والأمريكية".



وأوضح "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن وعود نتنياهو تقضي على حق الفلسطينيين في الضفة الغربية".



واعتبر الإعلامي أن ظهور فيديوهات مسيئة للدولة المصرية والجيش على مواقع التواصل الاجتماعي له علاقة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة المصرية هي الأقوى في المنطقة، معقبا: "عايزين يخوفونا، ويشعلل الموضوع".



وتابع: "لا أتهم أحد رغم أن مش طايق الراجل اللي بيشتم في النت- في إشارة إلى محمد على- بس في ناس استغلت الهبل بتاع الافندي زي الإخوان والواد اللي بيقول يراودني الحلم، في إشارة إلى وائل غنيم"، معلقا: "كل واحد عايز يركب الموضوع هي بلوظة !!".

