» وفاة فنان شهير بعد صراع مع سرطان المريء

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إيدي
إيدي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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إيدي ماني

توفي المغني والموسيقي الشهير إيدي ماني، عن عمر ناهز السبعين.

ووفقًا لوكالة رويترز، قالت عائلة المغني والموسيقي إيدي ماني، في بيان نشرته وسائل إعلام أمريكية، إنه توفي صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد إصابته بسرطان المريء، وهو الأمر الذي أعلنه إيدي بنفسه خلال حلقة من برنامج لتلفزيون الواقع عنه وعن أسرته يسمى (رييل ماني) أو "ماني الحقيقي".

وشكلت أغنيات الراحل جزءًا من ثقافة موسيقى الروك والبوب في نهايات السبعينيات وأوائل الثمانينيات ومن أشهر أغانيه (تذكرتان إلى الجنة)، (انتظري يا حبيبتي).

وقال بيان أسرة الراحل: "بكل أسى تعلن عائلة ماني وفاة إيدي في سلام في ساعة مبكرة هذا الصباح".

ولد إدوارد جوزيف ماهوني في 21 مارس آذار 1949 في بروكلين بنيويورك وعمل شرطيا لعامين قبل أن يقرر بدء مسيرته الموسيقية في 1968 وانتقل إلى بيركلي في كاليفورنيا حيث بدأ في الغناء في ملاه ليلية محلية وذلك وفقا لسيرته المنشورة على موقعه الإلكتروني الرسمي.

وغير اسمه في عام 1976 لإيدي ماني وأصدر أول ألبوماته في عام 1977، وباعت ألبوماته في المجمل 28 مليون نسخة.

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