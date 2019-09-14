رسالة مفاجئة لتركي الشيخ تزامنا مع حريق بقيق

14 سبتمبر 2019 - 09:38 ص

سخر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار ، من الردود التي كتبتها ما وصفه بالحسابات المغرضة عقب استهداف حقل بقيق صباح اليوم.

وقام آل الشيخ بالرد على الشائعات المغرضة التي تروجها بعض الحسابات المغرضة والمعادية للمملكة، بشأن الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من اليوم السبت بمعمل أرامكو في بقيق.

وقال آل الشيخ ردا على الأكاذيب المتداولة: « حسابات مغرضه وكذب وإشاعات، الحمدالله آمن وآمان، البقيق بخير ».

وقد تمت السيطرة على الحريق المذكور، ومن المنتظر إصدار بيان رسمي من الجهات المعنية، بتفاصيل الواقعة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محليه فإنه كعادتها القنوات المعادية والذباب الإلكتروني، يحاول الصيد في الماء العكر بشأن أي شيء متعلق بالمملكة وشؤونها، بنشر المعلومات المغلوطة، والشائعات التي تنتشر بسرعة البرق".