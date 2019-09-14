أول تعليق لتركي آل الشيخ على حريق أرامكو بالسعودية

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على اندلاع حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.

وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.