أول تعليق لتركي آل الشيخ على حريق أرامكو بالسعودية

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وكالات - الدويني فولي
حسابات مغرضه وكذب واشاعات ... الحمدالله آمن وآمان ... البقيق بخير !
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 14, 2019
حسابات مغرضه وكذب واشاعات ... الحمدالله آمن وآمان ... البقيق بخير !
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