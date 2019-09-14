  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:52 ص
بحث متقدم
الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة يسخر من " محمد علي" و " غنيم" : بقيت بلوظة

تركي

رسالة مفاجئة لتركي الشيخ تزامنا مع حريق بقيق

حقل بقيق

استهداف جديد لـ"أرامكو" بطائرة مسيرة

عمرو أديب

أديب لـ السيسي: "عايزك تطمن الناس"

عمرو أديب

طفل المنشية المختطف يكشف مفاجأة صادمة عن مختطفيه

الدولار

انخفاض جديد لسعر الدولار في تعاملات اليوم

حبس الأم المتهمة بالتحريض علي خطف رضيعها 4 أيام بالشرقية

طالبة تصور زوجها عاريا .. وتهدده بإيصالات أمانة

صلاح ومانى

صلاح ينشر مقطعًا كوميديا بشأن أزمته مع "ماني"

تعرف علي تصريحات «مارتن يول» الأخيرة

مارتن يوم يوجه رسالة مفاجئة لمؤمن زكريا بعد أزمته .. فما هي؟

مرتضى منصور

مرتضى لـ"الأهلي": بتذلوا مؤمن زكريا ليه .. هعالجه على حسابي

أول تعليق لتركي آل الشيخ على حريق أرامكو بالسعودية

عرب وعالم

تركي
تركي

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

رسالة مفاجئة لتركي الشيخ تزامنا مع حريق بقيق

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول تعليق من «آل الشيخ» على هزيمة الأهلى

#

أول تعليق لـ"آل الشيخ" عن احتضانه سيدة في الحرم

تركي آل الشيخ

أرمكوا

بقيق

السعودية حريق

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ على اندلاع حريق بمعمل شركة أرامكو بمدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": حسابات مغرضة وكذب وشائعات ... الحمد لله أمن وآمان ... البقيق بخير !". 

وقالت قناة "العربية" السعودية إن السلطات السعودية سيطرت على حريق شب بمعمل أرامكو في مدينة بقيق بالمملكة في وقت مبكر اليوم السبت.
وأضافت أن الجهات الرسمية ستصدر لاحقا بيانًا بشأن الحريق وأسبابه، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة فنان شهير بعد صراع مع سرطان المريء
» كارثة كاد يتسبب فيها محمد رمضان أمس
» تعرف على وصية سيمون أسمر المثيرة للجدل بعد وفاته
» مها أبو عوف: موقف بلا تفسير حدث لي يوم وفاة عزت أبو عوف
» نشر صورة صادمة لفنان شهير بعد تعرضه لحادث مروع
» فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: مؤذية وعمري ما هشتغل معاها
» مطربة شهيرة تكشف: لم أكمل تعليمي ولم أدخل الجامعة
» هذا ما قاله "أديب" عن المقاول الهارب محمد علي
» ترامب: القيادة الإيرانية ترغب في لقائي
» مدرب برشلونة: غير قلق من تصريحات «ميسي»
» "الجنائية الدولية" تستعد للمطالبة بتسليم «البشير»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية