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حيلة ذكية لمعرفة من حظرك على "واتساب"

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حظر

واتساب

حيلة

يعتبر تطبيق "واتساب" من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، ولكن كثير من الأشخاص ينزعجون لعدم معرفتهم إذا ما كان شخصًا قام بحظرهم أم لا، ففي بعض الأحيان لا تظهر لبعض جهات الاتصال صورة للملف الشخصي.

ويعتقد بعض الأشخاص أن صاحب جهة الاتصال قام بعمل حظر له، لعدم ظهور الصورة الشخصية، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون الشخص قد حذف صورة الملف فقط وليس حظرا.

وهناك حيلة يمكنك منها معرفة ما إذا كان شخص ما حظرك على تطبيق واتساب أم لا، وهي إنشاء مجموعة «واتساب».

هذه الخطوة تؤكد لك فعلا أذا قام شخص ضمن جهات اتصالك بحظرك على تطبيق واتساب أم لا، كل ما عليك فعله هو إنشاء مجموعة جديدة على «واتساب»، وإضافة جهة الاتصال تلك وعند محاولتك لإضافتها، سوف يخبرك التطبيق أنه لا يمكنك إضافة هذه الجهة، وستظهر لك رسالة تقول «تعذر إضافة جهة الاتصال هذه إلى المجموعة»، فقد تم حظرك بالتأكيد.


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