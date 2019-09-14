تفوق الخيال..أم تدفن ابنها وتتفاجأ به يطرق الباب

14 سبتمبر 2019 - 10:43 ص

في واقعة نادرة الحدوث تعرضت السيدة الروسية "أنتونينا ميخائيلوفنا"، البالغة من العمر 62 عامًا بانهيار عصبي بعدما شاهدت ابنها "المتوفى" يطرق باب منزلها.

وكانت السيدة الروسية قد تعرفت على جثة ابنها بعد اختفائه، وأكدت للشرطة أنها تعود لنجلها المفقود.

وبحسب روسيا اليوم فقد تسلمت الأسرة الجثة، حيث نظمت زوجته وابنته جنازة له، تلتها عملية حرق الجثة، لكن بعد أربعة أشهر توجهت أمه لتفتح الباب بعدما سمعت أحدًا يقرعه بشكل متتال، ففوجئت بابنها "المتوفى" واقفا أمامها.

يذكر أن كونستانتين الذي كان يعمل في القواعد البحرية، اختفى لمدة ستة أيام قبل أن تتصل أمه بالشرطة.

وبعد ظهور ابنها اتصلت السيدة ميخائيلوفنا بالشرطة، واعتذرت عن التشخيص الخاطئ للجثة، قائلة: إنها كانت حزينة ومستاءة جدا في ذلك الوقت منوهة أن: "الجثة كانت شبيهة كثيرًا بابني".

وعندما سألت الشرطة الرجل عن سبب اختفائه، رد قائلاًً: "كنت بحاجة لقضاء الوقت مع نفسي وللتفكير بما أريد أن أفعل في الحياة".