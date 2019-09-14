جريمة تهز دار السلام.. اختلف معه في الشذوذ فطعنه وهرب

14 سبتمبر 2019 - 11:17 ص

أمرت نيابة دار السلام، اليوم السبت، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل مسن بسبب خلافات حول ممارسة الشذوذ الجنسي.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة جارهم المجني عليه 53 سنة مصابًا بعدة طعنات ويرتدي "ملابس نسائية" داخل شقته ولا يوجد معه أوراق تثبت شخصيته.





وانتقلت قوة أمنية على الفور، ولدت التحريات أن المجني عليه "شاذ جنسيًا" ويعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، ورآه بعض الشهود بصحبة عاطل قبيل مقتله بساعات.





وألقت مباحث قسم دار السلام، القبض على العاطل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته.



