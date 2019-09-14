» بفستان جريء..رقصة فنانة شهيرة تشعل إنستجرام

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ميريام فارس
ميريام فارس

متابعات-علا خطاب

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أثارت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، جدلاً واسعًا، بعد نشرها صورًا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي بإطلالة جذابة وجريئة، وتؤدي حركات راقصة، وصفها البعض بـ"مثيرة"، وهو ما دفع بعض متابعيها للتعليق على صورتها سواء كان بالتأييد أو بالمعارضة.

وارتدت مريام فارس فستان باللون الأزرق الغامق، والشفاف من الأعلى، وهو ما كشف عن رشاقتها، وأناقتها، وقد تركت ميريام فارس شعرها منسدلا في تسريحة الكيرلي على أكتافها بشكل انسيابي.

ولم تتكلف ميريام فارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت أبرز جمال عينيها السموكي ايز، مع اختيار اللون النبيتي كأحمر شفاه، وهو ما أبرز من جمال ورقة ملامحها.

ولم تتكلف ميريام فارس في ارتداء الإكسسوارات، حيث إنها بارتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وإليكم الفيديو التي نشرته ويبرز تفاصيل إطلالتها.

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