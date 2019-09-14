سلسلة تغريدات لمحمد بن راشد تشعل "تويتر"

وكالات - الدويني فولي
محمد بن راشد: تقييم الخدمات سيكون سنويا، ولدينا تقييم سنوي ايضا لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم، وتقييم سنوي للوزارت والهيئات، وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية، لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية، لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير . #الشارقة_للأخبار— الشارقة للأخبار (@Sharjahnews) September 14, 2019
وجهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فورا .. وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور .ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة pic.twitter.com/SmEQSqMHIg— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 14, 2019
الإخوة والأخوات ...وردني اليوم تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في 600 مركز خدمة حكومي .. ووعدنا بإعلان أفضل خمسة مراكز وأسوأ خمسة مراكز .. المركز الأفضل هيئة الهوية بالفجيرة .. وأسوأ مركز في الدولة بريد الامارات في الخان pic.twitter.com/bQ0f2PkXwJ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 14, 2019
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