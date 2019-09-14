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دفن جثمان «موجابي» بعد 30 يومًا.. لهذا السبب

آخر الأخبار

روبرت موجابي
روبرت موجابي

علي محمود

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دفن الجثمان

زيمبابوي

روبرت موجابي

هراري

مقبرة الأبطال

أعلن ليو موجابي المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي، أن جثمان الأخير سيدفن في نصب تذكاري بمقبرة "الأبطال" في العاصمة هراري، خلال 30 يومًا.

وقال ليو موجابي: "الحكومة وكبار المسؤولين توجهوا إلى نصب الأبطال وتفقدوا المكان حيث سيدفن جثمان الرئيس موجابي، وهذا المكان سوف يستغرق نحو 30 يوما حتى يكتمل"، موضحا أن الجثمان سيحفظ حتى موعد الدفن.

ووصل جثمان الراحل لزيمبابوي من سنغافورة يوم الأربعاء الماضي، ووضع منذ الخميس في مقر رسمي سيبقى فيه لثلاثة أيام؛ ما يتيح للمواطنين إلقاء النظرة الأخيرة عليه، وفقا لما نشرته صحيفة "سويتان لايف".

يذكر أن موجابي، حكم زيمبابوي 37 عامًا حتى أطاح به الجيش في نوفمبر 2017، وتوفي بمستشفى في سنغافورة قبل نحو أسبوع من بلوغه الـ95 عامًا.


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