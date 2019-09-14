هزت الأقصر.. العثور على 5 جثث لأسرة واحدة

14 سبتمبر 2019 - 01:35 م

في ظروف غامضة، عثر أهالي قرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت جنوب غربي الأقصر، اليوم السبت، على سيدة مسنة وابنتها وأحفادها الثلاثة متوفيات داخل منزلهم.

على الفور تم نقل الجثامين للمستشفى لحين عرضها على الطب الشرعي.

وكان اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أرمنت يفيد بالعثور على سيدة مسنة وتدعي "ن.أ" وابنتها "ص.ع" وأحفادها الثلاثة متوفيات داخل منزلهن بقرية الرياينة غربي المحافظة.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بالمديرية للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

وقام رجال مركز شرطة أرمنت بجمع البصمات والأدلة من منزل المتوفين الخمسة، ونقل الجثامين لمشرحة مستشفى أرمنت التخصصي لحين عرضهم على رجال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.