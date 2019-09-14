إيهاب جلال يكشف مفاجأة بشأن تدريب المنتخب

14 سبتمبر 2019 - 01:39 م

أقر إيهاب جلال، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، بمفاوضات اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، لتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر الفترة المقبلة.

وقال "جلال"، خلال تصريحات له نشرت على صفحة النادى عبر "فيس بوك": "أنتظر موافقة النادى المصرى على رحيلى للمنتخب، بجانب تقدمي ببعض الطلبات من أجل تولى المهمة، وأنتظر موافقة الاتحاد على طلباتي".

وأوضح جلال: لن أرحل للمنتخب إلا بموافقة إدارة المصرى، بخلاف الاطمئنان على موقفه قبل انطلاقة الدوري وكذلك في الكونفدرالية الأفريقية.



