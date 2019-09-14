السيسى لمخرج تليفزيوني: أنت كويس يا تامر

14 سبتمبر 2019 - 02:02 م

طلب تامر الخشاب، مخرج تليفزيوني، بأن يعرض محتوى "فلاشة" معه تحتوي على نماذج من أخبار حقيقية نشرت على السوشيال ميديا، تكشف جوانب تقصير تتطلب محاسبة المقصرين، قائلا: "أنا عايزة أعرض الفلاشة فيها حاجات مهمة، ودي للمصلحة العامة".



ومن ناحيته، رد مقدم الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "حاضر حد هيجي ياخدها منك ونعرضها ".



ومن ناحيته داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تامر الخشاب، ضاحكًا: "أنت كويس يا تامر"، فضحك الحضور بالقاعة بأكملها .

وتستمر شرارة مؤتمرات الشباب في التواصل، بالحوار الدوري بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد انطلاق الشرارة الأولى في نوفمبر 2016 من أرض السلام بمدينة شرم الشيخ .



وتأتي فعاليات المؤتمر تحت عنوان "ابدع انطلق" من أجل إطلاق طاقات الشباب المصري، ولتكون المؤتمرات منصة للحوار المباشر بين الرئيس والشباب والمسئولين في مختلف القطاعات .