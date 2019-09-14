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واشنطن تفاجئ إيران بأدلة تثبت بيعها للنفط في سوريا

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطًا لسوريا.

كانت قوات كوماندوس بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم "جريس 1" في الرابع من يوليو، للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الثلاثاء إن الناقلة باعت نفطها الخام لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد رغم هذه التأكيدات وإن النفط نُقل لسوريا.

وفي اليوم التالي قال السفير الإيراني في لندن والذي استدعته الخارجية البريطانية بسبب هذا الأمر إن شحنة "أدريان داريا 1" بيعت في البحر لشركة خاصة نافيا أن تكون طهران قد خالفت ما قدمته من تأكيدات، لكنه قال أيضا إن المشتري الخاص ”يحدد جهة البيع“.

ولدى سؤال مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الناقلة وجهت حمولتها من النفط الخام لسوريا قالت ”أجل... النظام الإيراني سلم النفط إلى سوريا، وذلك الوقود يتجه مباشرة إلى صهاريج القوات التي تذبح سوريين أبرياء“.

وحين سئلت مرة أخرى عما إن كانت لديها أدلة قالت ”لم نكن لنقول لو لم يكن هذا هو الحال“.


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