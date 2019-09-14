  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:07 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

السعودية

مشهد مروع في سماء السعودية..وبيان رسمي يوضح

حمد بن جاسم

قطر: علينا أخذ خطوة للخلف.. الحوار مهم لإنهاء الأزمة

الاهلى

عاجل.. قناة تعلن نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت

النائب العام السعودي

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

صلاح

«صلاح» يسجل في فوز ليفربول على نيوكاسل بثلاثية

ترامب

«ترامب» يحسم الجدل حول مقتل حمزة بن لادن

السيسي

« السيسي » عن الفيديوهات المتداولة: والله كذب وافتراء

«الوفد»: الرئيس حريص على تمكين الشباب

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

غلق باب أسئلة «مؤتمر الشباب».. والسيسي يوجه رسالة للمشاركين

#

موسى: ترامب اشتكى لـ"السيسى" من الإعلام الأمريكي

#

وزير الرياضة يطالب لاعبي المنتخب بهذا الأمر

#

أول تعليق من "السيسى" على تنظيف مدرجات استاد القاهرة

الرئيس السيسي

الوفد

شباب الأحزاب

أشاد عمرو عبدالباقي، سكرتير الهيئة الوفدية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة.

وأكد "عبدالباقي" فى بيان اليوم أن القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريصة على التواصل مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم إيمانًا بأهمية تمكين الكوادر الشبابية والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم وتطويرها لتعود على المجتمع بالفائدة، فضلًا عن حمايتهم من التعرض لمحاولات السيطرة من قبل الأفكار المتطرفة والمتشددة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الرئيس السيسي حريص على فتح حوار مع الشباب دون قيود أو تحفظات أو خطوط حمراء، بهدف الارتقاء بمستوى الحوار والتقارب بين القيادات التنفيذية في الدولة والمجتمع، بما يضمن مستقبل آمن يسهم في تقدم البلاد بين صفوف الدول الكبرى، وذلك من خلال جلسة "إسأل الرئيس"، التي يجيب فيها الرئيس عن كافة الأسئلة بشفافية ومصداقية.

ولفت سكرتير الهيئة الوفدية، إلى أن المؤتمر يتناول في جلساته مناقشة تقيم مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، واستعراض تطور وتنامي الإرهاب في المنطقة وعوده مقاتلي داعش، وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم، بالإضافة إلى مناقشى تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبص على لاعب مغربي في إسبانيا بتهمة السرقة
» يوفنتوس يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام فيورنتينا
» «صلاح محسن» يقود هجوم الأهلي أمام كانو سبورت
» واشنطن تفاجئ إيران بأدلة تثبت بيعها للنفط في سوريا
» أبطال إفريقيا.. صن داونز يسحق بطل سيشيل بخماسية
» فنانة شهيرة تصدم الجميع: "تعرضت للاغتصاب وأدمنت الكحول"
» انحراف التدين لب أزمة البشرية.. عاشوراء نموذجا
» بـ"خلخال وشورت".. أحمد فهمي يثير الجدل
» دفن جثمان «موجابي» بعد 30 يومًا.. لهذا السبب
» تنتقمان من زوجهما.. لهذا السبب
» صادم.. ربط طفلين بالصندوق الخلفي لشاحنة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:37 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية