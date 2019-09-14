أستاذ علوم سياسية: الإعلام والتعليم يساهمان فى مكافحة الإرهاب

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل على رفع الوعى السياسى للمواطنين، مؤكدا أن مواجهة الإرهاب لابد أن تكون إضافة للوسائل الأمنية والعسكرية للمواجهة على المستوى الفكرى والثقافى.





وأوضح بدر الدين خلال تصريحات متلفزة، أن الإرهاب يبدأ كفكر متطرف أو متشدد والذى يؤثر على سلوك الإنسان، مضيفا أنه على كل المؤسسات العمل على ترقية الفكر والثقافة بالمجتمع.





وأكد أن الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والتعليم لها دور مهم جدا للتطوير والمساهمة فى مكافحة الفكر بالمجتمع، لافتا إلى أن الإرهاب يقوم بمحاولات لتزييف الوقائع والوعى والهجوم على الإيجايبات والدعم من المجتمع.



