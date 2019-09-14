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يوفنتوس يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام فيورنتينا

الرياضة

اليوفنتوس
اليوفنتوس

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المصريون

اليوفنتوس

فيورنتينا

سقط فريق يوفنتوس في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فيورنتينا، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ولم يقدم يوفنتوس العرض المنتظر منه في هذه المباراة ، في حين أضاع فريق فيورنتينا العديد من الفرص أمام المرمى ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط، في صدارة الترتيب، بشكل مؤقت انتظارا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل، حصد فريق فيورنتينا أول نقطة له هذا الموسم في المركز السادس عشر.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في آخر ثمانية مواسم، وهو رقم قياسي للفريق من حيث عدد مرات التتويج باللقب بشكل متتالي.

وكانت هذه المباراة هي الأولى للمدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس هذا الموسم بعدما حرمه الالتهاب الرئوي من قيادة الفريق من الملعب في أول مباراتين.


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