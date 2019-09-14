  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:05 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

السعودية

مشهد مروع في سماء السعودية..وبيان رسمي يوضح

حمد بن جاسم

قطر: علينا أخذ خطوة للخلف.. الحوار مهم لإنهاء الأزمة

الاهلى

عاجل.. قناة تعلن نقل مباراة الأهلي وكانو سبورت

النائب العام السعودي

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

صلاح

«صلاح» يسجل في فوز ليفربول على نيوكاسل بثلاثية

ترامب

«ترامب» يحسم الجدل حول مقتل حمزة بن لادن

السيسي

« السيسي » عن الفيديوهات المتداولة: والله كذب وافتراء

القبص على لاعب مغربي في إسبانيا بتهمة السرقة

الرياضة

الشرطة الاسبانية
الشرطة الاسبانية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

« دي يونج» أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال

#

«المحمدي» أفضل لاعب في مباراة مصر وأوغندا

#

ضبط "كوكايين" مع وفد البرازيل بقمة العشرين

#

شاهد.. فالنسيا بطلًا لكأس إسبانيا على حساب برشلونة

الشرطة

اسبانيا

المصريون

المغرب،

ألقت الشرطة الإسبانية القبص على بطلا مغربيا في سباق الماراثون، بعد تورطه في سرقة العديد من الأجهزة الإلكترونية في مركز «السالير» للتسوق في فالنسيا شرق إسبانيا.

وألقي القبض على الرياضي المغربي، الذي سبق اعتقاله  في 17 مناسبة خلال أشهر قليلة، من قبل اثنين من حراس الأمن بعد فترة وجيزة من سرقته اثنين من أجهزة إزالة الشعر بالليزر وآلة لصنع القهوة.

وقالت مصادر مطلعة، إن المعني بالأمر حاول الفرار مع حقيبة الظهر حيث كان يحمل فيها الأجهزة، لكن الحراس تمكنوا من اعتراضه وتسليمه للشرطة.

ونظرًا لأن قيمة أجهزة إزالة الشعر وآلة صنع القهوة تجاوزت 400 أورو ، فقد أبلغ جهاز الأمن في المركز التجاري الشرطة الوطنية من أجل توقيفه بتهمة السرقة.

وأشارت المصادر ذاتها أن الرياضي المغربي لديه عدة قضايا أمام المحاكم، بعد أن جرى اعتقاله من قبل الشرطة في 17 مناسبة على الأقل ، بسبب جرائم السرقة والسرقة بالعنف والاحتيال والمقاومة وانتهاك قانون الأجانب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي

المفارقة في القرآن و الأدب

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القبص على لاعب مغربي في إسبانيا بتهمة السرقة
» يوفنتوس يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام فيورنتينا
» «صلاح محسن» يقود هجوم الأهلي أمام كانو سبورت
» واشنطن تفاجئ إيران بأدلة تثبت بيعها للنفط في سوريا
» أبطال إفريقيا.. صن داونز يسحق بطل سيشيل بخماسية
» فنانة شهيرة تصدم الجميع: "تعرضت للاغتصاب وأدمنت الكحول"
» انحراف التدين لب أزمة البشرية.. عاشوراء نموذجا
» بـ"خلخال وشورت".. أحمد فهمي يثير الجدل
» دفن جثمان «موجابي» بعد 30 يومًا.. لهذا السبب
» تنتقمان من زوجهما.. لهذا السبب
» صادم.. ربط طفلين بالصندوق الخلفي لشاحنة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية