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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت

الرياضة

الاهلى وكانو سبورت
الاهلى وكانو سبورت

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المصريون

الاهلى

كانو سبورت

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط من مباراة الأهلي وكانو سبورت، المقامة بينهما حاليًا، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب والتعادل السلبي سيد الموقف في الدقائق الخمس الأولى وفي الدقيقة 10 عرضية نموذجية من أحمد فتحي يلتقطها الحارس قبل مهاجمنا مروان محسن.

وشهدت الدقيقة 28 فرصة هدف للأهلي عن طريق أحمد الشيخ من عرضية لرمضان صبحي كما شهدت الدقيقة 34 فرصة هدف محقق للأهلي عن طريق أحمد الشيخ.

وحصل على معلول مدافع الأهلي على بطاقة صفراء في الدقيقة 41.


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