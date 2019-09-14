الرئيس عن المدن الجديدة: ضرورة وليست للترفية

14 سبتمبر 2019 - 07:24 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بناء المدن الجديدة ليس ترفيهًا ولكن ضرورة لمواكبة النمو السكاني.



وأضاف خلال كلمته في جلسة أسال الرئيس بفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بقاعة المنارة، أن عملية التنمية في سيناء كلفت الدولة مئات المليارات وتشمل محاور استراتيجية ومحطات لتحلية المياه، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم الشباب بالتمويل والتدريب.



وتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات منها جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا وجلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع ثم جلسة «اسأل الرئيس».





