  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:54 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أرشيف

مقترح برلمانى بتحويل الإصدارات الصحفية اليومية لأسبوعية

كلوب وصلاح

«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

الرئيس السيسي

الرئيس: مصر الأولى في التعليم قريبًا

أرشيف

بعد استهداف "أرامكو".. هجوم عربي دولي على "الحوثيين"

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

الاهلى ومومن زكريا

الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص مؤمن زكريا

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

حمد بن جاسم

قطر: علينا أخذ خطوة للخلف.. الحوار مهم لإنهاء الأزمة

النائب العام السعودي

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

الرئيس عن المدن الجديدة: ضرورة وليست للترفية

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

«مؤتمر الشباب» يعلن بدء تلقى أسئلة جلسة «اسأل الرئيس»

#

لأول مرة.. الـ«مونوريل» يدخل مصر بأمر «السيسي»

#

الرئيس السيسي: "الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة"

#

الرئيس البيلاروسي لـ"السيسي": لن تندموا على تعاونكم معنا

الرئيس

المدن الجديدة

ليست للترفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بناء المدن الجديدة ليس ترفيهًا ولكن ضرورة لمواكبة النمو السكاني.

وأضاف خلال كلمته في جلسة أسال الرئيس بفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بقاعة المنارة، أن عملية التنمية في سيناء كلفت الدولة مئات المليارات وتشمل محاور استراتيجية ومحطات لتحلية المياه، مشيرًا إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم الشباب بالتمويل والتدريب.

وتضمن برنامج المؤتمر ثلاث جلسات منها جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا وجلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع ثم جلسة «اسأل الرئيس».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني» عن أزمته مع «صلاح»: «عدنا كما كنا»
» تعليق ناري من «المغامسي» على استهداف «أرامكو»
» بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد
» أبطال إفريقيا.. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدفين
» االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة
» فيديو.. مسدس في فم طفل يشعل ضجة واسعة بين السعوديين
» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت
» حملت من والدها.. تفاصيل اغتصاب أب لابنته في نهار رمضان
» زيسكو الزامبي يخطف تعادلًا قاتلًا من يانج أفريكانز
» مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام جينراسيون السنغالي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية