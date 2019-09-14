» أبطال إفريقيا.. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدفين

14 سبتمبر 2019 - 07:26 م

تقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على نظيره كانو سبورت، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



سجل صلاح محسن هدف الأهلي في الدقيقة 62 من عمر المباراة، وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 82.