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السيسي: «ميكنة» الحكومة بداية للدولة الحديثة

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

الرئيس

ميكنة الحكومة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تسعى لمميكنة كاملة للحكومة وهذا البداية الحقيقة لدولة الحديثة، مضيفًا أن التطور في وسائل الاتصال يتم استخدامه بشكل سلبي. 


وأضاف خلال كلمته في جلسة اسأل الرئيس بفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بقاعه المنارة، أنه يجب توعيه الشباب والأطفال من خطورة وسلبيات وسائل التواصل الجديدة بهذا العصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها تحد كبير للحفاظ على مرافق الدولة الحيوية في ظل التحول إلى العصر الرقمي، مؤكدا على أنه يتم الآن العمل على ميكنة الحكومة بشكل كامل وهو ما يمثل البدابة الحقيقة للدوله الحديثة.


يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، والتي تقام فعالياتها لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

 




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