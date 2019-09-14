  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أرشيف

مقترح برلمانى بتحويل الإصدارات الصحفية اليومية لأسبوعية

كلوب وصلاح

«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

الرئيس السيسي

الرئيس: مصر الأولى في التعليم قريبًا

أرشيف

بعد استهداف "أرامكو".. هجوم عربي دولي على "الحوثيين"

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

الاهلى ومومن زكريا

الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص مؤمن زكريا

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

حمد بن جاسم

قطر: علينا أخذ خطوة للخلف.. الحوار مهم لإنهاء الأزمة

النائب العام السعودي

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

تعليق ناري من «المغامسي» على استهداف «أرامكو»

عرب وعالم

صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة
صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رد ناري من راغب علامة على أفيخاي أردعي

#

أول تعليق من مرتضى على استبعاد الزمالك من أفريقيا

#

أول تعليق من التحالف العربي على استهداف سجن ذمار الحوثي

#

تعليق ناري من "قرقاش" على هاشتاج قناة الجزيرة

السعودية

الحوثيين

المدينة المنورة

المغامسي

شركة أرامكو

نشر صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تغريدة قال إنها موجهه لـ"الأعادي"، وذلك بعد ساعات من استهداف معمل لشركة أرامكو النفطية في بقيق بالمنطقة الشرقية.

وقال المغامسي في تغريدته: "قل للأعادي: ستحترق قلوبكم لا آبارنا وتتقطع أفئدتكم لا ديارنا، دون أن تصلوا إلى مقصودكم، فكل بلادنا قيادة وشعبًا مسخرة لحماية بيت الله العتيق، وللبيت ربٌّ يحميه".

جماعة الحوثي في اليمن قد أعنت مسؤوليتها عن الهجوم ضد المنشأة النفطية السعودية بـ"10 طائرات مسيرة" وفقا لما نشره تلفزيون المسيرة التابع للجماعة في اليمن.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت، السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار "درون" دون التطرق إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو إن كان هناك ضحايا جراء ذلك.

ويذكر أن محافظة بقيق تمتد على مساحة حوالي 595 كيلومتر مربع من غوغان شمالا باتجاه الدمام وحتي محطة المايكروويف غربا ومن ساحل القرية إلي كوبري فرزان غربا باتجاه الرياض، وهي احدى مدن المنطقة الشرقية التي تشهد نموا عمرانيا متسارع ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حاولي 70 ألف نسمة وفقا للموقع الرسمي للمنطقة الشرقية بالمملكة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني» عن أزمته مع «صلاح»: «عدنا كما كنا»
» تعليق ناري من «المغامسي» على استهداف «أرامكو»
» بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد
» أبطال إفريقيا.. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدفين
» االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة
» فيديو.. مسدس في فم طفل يشعل ضجة واسعة بين السعوديين
» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت
» حملت من والدها.. تفاصيل اغتصاب أب لابنته في نهار رمضان
» زيسكو الزامبي يخطف تعادلًا قاتلًا من يانج أفريكانز
» مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام جينراسيون السنغالي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية