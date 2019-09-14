  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أرشيف

مقترح برلمانى بتحويل الإصدارات الصحفية اليومية لأسبوعية

كلوب وصلاح

«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

الرئيس السيسي

الرئيس: مصر الأولى في التعليم قريبًا

أرشيف

بعد استهداف "أرامكو".. هجوم عربي دولي على "الحوثيين"

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

الاهلى ومومن زكريا

الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص مؤمن زكريا

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

حمد بن جاسم

قطر: علينا أخذ خطوة للخلف.. الحوار مهم لإنهاء الأزمة

النائب العام السعودي

قرار عاجل من النائب العام السعودي بشأن فيديو هز المملكة

«السيسي»: «بقى اللي وقف في 3 يوليو تعملوا فيه كده»

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

السيسي للمصريين : هتتبسطوا قريب

#

الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير

#

السيسى يحتفل بذكرى ثورة يوليو عبر "فيس بوك"

#

تامر أمين: "إحنا اتخدعنا"

نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بشأن القصور الرئاسية وغيرها من المشروعات

وقال خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الثامن للشباب، معاتبًا الذين تفاعلوا مع تلك الشائعات: "بقى ابن مصر اللي في 3 يوليو 2013 وقف بنفسه وبالجيش وبأولاده تعملوا فيه كده»، مضيفًا ضاحكًا: «أنا بقى باخد حقي دلوقتي".

وأضاف في رده على الأسئلة، أن "شعب مصر صمام الأمان لبلده، ومينفعش حد يهز ثقتكم في جيشكم".

وتابع: "ينفع ييجي اليوم اللي أقول فيه في فواتير بأكلي وشربي، وأنا قولتها عشان خاطركم يا شعب مصر، وأنتم عايزين الجيش والشرطة اللي بيقدموا أرواحهم عشانكم يتقال عليهم كده".

واستدرك قائلاً: "الكلام اللي اتقال خلال الأيام الماضية صعب جدًا، ولكن إحنا مش بنتهز، وإحنا معانا ربنا، والمصلحون معاهم ربنا، والمفسدون عمر ربنا ما هيبقى معاهم، وإحنا بنحاول نصلح".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «ماني» عن أزمته مع «صلاح»: «عدنا كما كنا»
» تعليق ناري من «المغامسي» على استهداف «أرامكو»
» بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد
» أبطال إفريقيا.. الأهلي يتقدم على كانو سبورت بهدفين
» االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة
» فيديو.. مسدس في فم طفل يشعل ضجة واسعة بين السعوديين
» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وكانو سبورت
» حملت من والدها.. تفاصيل اغتصاب أب لابنته في نهار رمضان
» زيسكو الزامبي يخطف تعادلًا قاتلًا من يانج أفريكانز
» مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك أمام جينراسيون السنغالي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية