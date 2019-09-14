  • السبت 14 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:39 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أرشيفية

أول اعتراف رسمي بزواج «دينا الشربيني» من «عمرو دياب»

مومن زكريا

لاعبو الأهلي يتضامنون مع «مؤمن زكريا» بهذه الطريقة

ولي العهد والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي

أرشيف

الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ

كلوب وصلاح

«كلوب» يكشف سبب انتفاضة «صلاح» أمام نيوكاسل

السيسي خلال مؤتمر الشباب

«السيسي»: هذا ما فعلته «غلطة 2011» بالمصريين

أرشيف

مقترح برلمانى بتحويل الإصدارات الصحفية اليومية لأسبوعية

أردوغان وبن سلمان

تصعيد قادم بين السعودية وتركيا.. تعرف على السبب

البشير

المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

بالفيديو.. فنان شهير يسخر من غرفته في أحد الفنادق

الصفحة الأخيرة

الفنان عمرو وهبة
الفنان عمرو وهبة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يثير الجدل:« من لا يضرب زوجته ليس رجلاً»

#

إليسا تتبادل الحب مع فنان مصري شهير .. من هو؟

#

فنان مسيحي شهير: أحفظ كل يوم آية من القرآن في رمضان

#

بالفيديو.. ضبط سارقي 5 ملايين من فندق بالجيزة

فندق

فنان شهير

عمرو وهبة

شارك الفنان عمرو وهبة، متابعيه بمقطع فيديو سخر فيه من مساحة الغرفة التي حجزها بنفسه في أحد الفنادق بالخارج، عن طريق الإنترنت.

أوضح وهبة خلال الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook" "، أنه حجز الغرفة، بعد أن قرر الاعتماد على نفسه، وتخلى عن فكرة اللجوء إلى إحدى شركات السياحة، لتتولى مهمة الحجز بدلا عنه.

وخلال الفيديو، استعرض مساحة الغرفة، ليسخر من صغر مساحتها وصغر حجم الأثاث الموجود فيها، موضحًا أن مساحة دورة المياه صغيرة للغاية، وأن المكان المخصص للاستحمام لا يسمح في الأساس لأي شخص بالوقوف فيه، بسبب الباب الذي يشغل كل المساحة.

جدير بالذكر أن عمرو وهبة شارك في بطولة مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذي عرض خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، وهو من ‏بطولة ‏دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، سمير غانم، ‏سارة ‏عبد الرحمن، محمد سلام، محمد قاسم، محمد ‏أوتاكا، ومن ‏تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ‏سينرجي ‏وروزناما.‏

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع الأهلي مهدد بالغياب أمام الزمالك
» إصابة مجند بطلق ناري في كمين أمني بقنا
» بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا
» االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة
» مانشستر سيتي يسقط أمام نورويتش سيتي بثلاثية
» فيديو.. مسدس في فم طفل يشعل ضجة واسعة بين السعوديين
» بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد
» السيسي عن أزمة سد النهضة : « العفي مفيش حد يقدر يأكل لقمته »
» تعليق ناري من «المغامسي» على استهداف «أرامكو»
» الأهلي يضع قدمًا في دور المجموعات بالفوز على كانو سبورت
» حملت من والدها.. تفاصيل اغتصاب أب لابنته في نهار رمضان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية